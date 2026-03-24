Marzo pazzo nel Foggiano | oggi la grandine domani 20 gradi e dopodomani neve

Martedì 24 marzo nel Foggiano si è verificata una forte grandinata che ha interessato le campagne tra Foggia e San Severo, così come il Gargano nella zona di San Nicandro. La grandine ha coperto i terreni agricoli e le strade, creando un effetto simile alla neve. Nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche cambieranno, con temperature che raggiungeranno i 20 gradi e la possibilità di neve.

Fortunatamente non si sono verificati disagi alla circolazione o incidenti stradali di rilievo. Comunque, fino a domani mercoledì 25 marzo 2026, come riporta Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com le condizioni meteo si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino ma più mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1618°C, fino a 20 gradi in Capitanata. Giovedì un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche darà luogo a un graduale peggioramento tra il pomeriggio e la sera, con piogge e rovesci in intensificazione sulle zone settentrionali. La quota neve subirà un deciso abbassamento sull’area del Gargano, dove i fiocchi si spingeranno fin verso i 600700 metri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Neve e aria fredda in arrivo nel FoggianoMartedì residue note instabili tra notte e mattino, poi miglioramento, preludio a un mercoledì di tregua con tempo soleggiato e clima diurno... Torna la neve nel Foggiano: fiocchi bianchi su Faeto e Monte Sant'AngeloI primi fiocchi sono comparsi nel pomeriggio a Faeto, sui Monti Dauni; poco dopo si è imbiancato anche il Gargano, in particolare Monte Sant'Angelo e...