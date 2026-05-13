Incredibile lucciola di 99 milioni di anni scoperta nell’ambra del Myanmar | brillava già ai tempi dei dinosauri
Una piccola lucciola di circa 99 milioni di anni è stata trovata intrappolata nell’ambra proveniente dal Myanmar. La scoperta fornisce la prova più antica conosciuta di insetti bioluminescenti, risalente a un’epoca in cui i dinosauri popolavano la Terra. L’insetto, ben conservato, mostra caratteristiche che indicano la capacità di brillare già in epoche remote. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia evolutiva di queste creature.
La piccola lucciola, conservata nell’ambra per quasi 100 milioni di anni, è considerata la più antica testimonianza conosciuta di questi insetti bioluminescenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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