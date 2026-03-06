Dinosauri a Roma | 400 milioni di anni in carne e ossa

A Roma, l’Appia Joy Park si trasforma in un museo all’aperto dedicato ai dinosauri, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare un percorso che ripercorre 400 milioni di anni di storia terrestre. L’installazione, con modelli realistici e dettagli accurati, intende far conoscere meglio le creature preistoriche attraverso un’esperienza immersiva e educativa. L’evento è stato annunciato dai responsabili del parco e si aprirà al pubblico nei prossimi giorni.

Un viaggio di 400 milioni di anni si prepara ad aprirsi a Roma, trasformando l'Appia Joy Park in una finestra sul passato profondo della Terra. Dal primo aprile fino alla fine dell'anno 2026, visitatori e famiglie potranno camminare tra ricostruzioni iperrealistiche che riportano in vita specie estinte da ere geologiche dimenticate. L'evento, intitolato Dinosauri in Carne e Ossa – LIFE, non è una semplice esposizione statica ma un percorso immersivo che copre la storia della vita dal Paleozoico fino all'Era Glaciale. Il luogo prescelto, situato in via Annia Regilla al numero 245, diventerà il palcoscenico dove la scienza incontra l'arte per ridare forma ai fossili scoperti nel territorio locale e altrove. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dinosauri in Carne e Ossa: come avere i biglietti a prezzo scontatoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Al...

Chi è Francesca Faccini, la Venere ‘in carne e ossa’ di Welcome to MeravigliaRomana, 23 anni, studentessa di Psicologia e lunghi capelli biondi: è stata scelta tra 300 candidate per la nuova campagna del ministero del Turismo,...

I dominatori della Terra per 160 milioni di anni – La vera storia dei dinosauri

Altri aggiornamenti su Dinosauri a Roma 400 milioni di anni in....

Dinosauri che si muovono e respirano: all'Eur a Roma arriva la mostra immersiva in un Parco GiurassicoDal 26 febbraio per la prima volta in Italia, arriva Dinosaurs Live Jurassic tour Exhibition, una mostra immersiva nella storia del nostro pianeta per conoscere le specie che lo abitarono milioni di ... roma.corriere.it

Vuoi incontrare i dinosauri? A Roma arriva Dino Park, il primo parco giurassico itinerante (c’è tempo fino al 1° dicembre)A Roma arriva Dino Park, il primo parco giurassico itinerante, aperto dal 9 novembre al 1° dicembre 2024 in viale Tor di Quinto 57, dove grandi e piccini potranno incontrare da vicino i giganti ... greenme.it