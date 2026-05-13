Incontro tra procura e forestale per i lupi avvelenati nel Parco | 190 quelli trovati morti in Italia nei primi 4 mesi del 2026

Nelle ultime settimane, le autorità coinvolte nelle indagini sui decessi dei lupi nel Parco nazionale hanno tenuto un incontro tra la procura e il corpo forestale. Nei primi quattro mesi del 2026, in Italia sono stati trovati morti circa 190 lupi, con 22 carcasse rinvenute in un’area specifica tra Villetta Barrea e Pescasseroli e nelle zone limitrofe della Marsica. Le indagini mirano a chiarire le cause di questi decessi e a capire cosa abbia portato alla morte dei 22 esemplari in pochi giorni.

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