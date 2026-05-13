Incontro tra procura e forestale per i lupi avvelenati nel Parco | 190 quelli trovati morti in Italia nei primi 4 mesi del 2026
Nelle ultime settimane, le autorità coinvolte nelle indagini sui decessi dei lupi nel Parco nazionale hanno tenuto un incontro tra la procura e il corpo forestale. Nei primi quattro mesi del 2026, in Italia sono stati trovati morti circa 190 lupi, con 22 carcasse rinvenute in un’area specifica tra Villetta Barrea e Pescasseroli e nelle zone limitrofe della Marsica. Le indagini mirano a chiarire le cause di questi decessi e a capire cosa abbia portato alla morte dei 22 esemplari in pochi giorni.
Vanno avanti le indagini per far luce sulla morte dei 22 lupi le cui carcasse sono state trovate in pochi giorni in un’area del Parco nazionale compresa tra i comuni di Villetta Barrea e Pescasseroli e appena fuori dalla perimetrazione, nel territorio della Marsica. Possibile che a causarne il.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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