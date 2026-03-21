30 lupi morti nei primi due mesi del 2026 in Italia | specie sempre di più a rischio a causa dell'uomo

Nei primi due mesi del 2026, in Italia sono stati trovati 30 lupi morti, secondo un rapporto dell'Osservatorio Lupo Italia. L'analisi si basa sui casi noti di ritrovamenti di cadaveri di lupi, evidenziando una presenza crescente di animali a rischio. La situazione preoccupa gli esperti, che monitorano costantemente questi episodi.

L'Osservatorio Lupo Italia ha prodotto un report in cui sono stati analizzati i casi noti di ritrovamenti di cadaveri di pupi. Nei primi due mesi del 2026 ne sono morti almeno 30 in Italia a causa di uccisioni mirate e incidenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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