Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d' Abruzzo | potrebbero essere stati avvelenati

Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, cinque lupi sono stati trovati morti ad Alfedena, nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. In totale, sono dieci gli esemplari rinvenuti senza vita nel parco, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta che possano essere stati avvelenati. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Cinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. È lo stesso Parco a diffondere la notizia, molto grave per il patrimonio faunistico. A scoprire gli animali senza vita è stata una pattuglia di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Praterie da salvare e lupi da gestire: la scuola per pastori fa tappa nel cuore del Parco Nazionale Scuola bombardata in Iran, Nyt: “Potrebbero essere stati gli Usa a colpirla”(Adnkronos) – Il raid dello scorso 28 febbraio contro la scuola elementare femminile di Minab, nel sud dell'Iran, che ha provocato la morte di oltre... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cresce il numero di orsi in Trentino con meno danni. Stabili i lupi, con maggiori problematicità; In Trentino ci sono 118 orsi e 22 branchi di lupi: i danni complessivi causati superano i 200mila euro; Lupi in aumento, ma niente allarmismi non c’è un’invasione; Grandi carnivori, si stimano 118 orsi e F89 si è sfilata il radiocollare. Ci sono 22 branchi di lupi. Ecco i primi dati del Report 2025. Lupi in svantaggio dopo 13 minuti, in dieci da fine primo tempo: espulso Izzo. Nella ripresa scarso mordente offensivo in inferiorità numerico: vincono i rosanero - facebook.com facebook