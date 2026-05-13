Incompatibilità il problema c’è

Gli uffici comunali stanno verificando se esiste un’incompatibilità tra la presidenza del Centro studi vitruviani e il ruolo di consigliere comunale ricoperto da un membro dell’amministrazione. Sono in corso controlli giuridici e consultazioni con il ministero competente per chiarire la situazione. La questione riguarda esclusivamente aspetti legali e non si sono ancora pronunciati ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gli uffici comunali al lavoro per verificare l’eventuale incompatibilità tra la presidenza del Centro studi vitruviani e il ruolo di consigliere comunale ricoperto da Stefano Marchegiani (La Fano che Vogliamo): sono in corso accertamenti giuridici e verifiche con il ministero competente. "Il problema esiste – trapela dal palazzo – la risposta è dubbia". "Pensavo che la questione fosse stata già chiarita prima dell’annuncio della mia nomina – commenta Marchegiani – è un aspetto su cui è necessario essere molto rigorosi. Accetterò l’incarico – da parte mia non c’è stato alcun atto formale – solo se non ci saranno dubbi, perchè in caso di incompatibilità scatterebbe automaticamente la decadenza da consigliere comunale, ruolo che intendo mantenere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Incompatibilità, il problema c’è" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FIX YOUR DEVICE ISN'T COMPATIBLE WITH THIS VERSION Notizie correlate Problemi di incompatibilità per il vice commissario Campo? Il consigliere Russo chiede chiarimentiIn una nota indirizzata al commissario Piero Mattei e alla prefetta Cosima Di Stani, l'esponente dem solleva dubbi circa la nomina avvenuta proprio... Campania, Rescigno: “Il 25 marzo la decisione del Tar su incompatibilità dell’assessore Cuomo”Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho appena appreso, a seguito del deposito al Tar della Campania del mio ricorso sull’ineleggibilità dell’ assessore... Argomenti più discussi: Incompatibilità, il problema c’è; Commercialisti e CED: quando scatta l’incompatibilità secondo il nuovo CNDCEC; Regione Lazio, la poltrona maledetta di FdI: dopo l'arresto di Tiero c'è il caso Zappone; Caso Zappone, il Consiglio regionale respinge l’incompatibilità. e sinceramente a questo punto spero non la scelga per il semplice fatto che il discorso di ciro dalla sua parte può essere anche giusto ma se non ti arriva lei allora c’è un problema di fondo e di incompatibilità proprio #uominiedonne x.com Perché gli evitanti si lasciano per lo stesso motivo di incompatibilità? reddit Le nuove norme sull’incompatibilità spingono le STPLe nuove regole del CNDCEC (Informative 5/2026 e 70/2026) modificano profondamente il modello Studio + CED, restringendo i limiti di compatibilità: la soglia del fatturato della società di servizi s ... ecnews.it