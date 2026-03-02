Il 25 marzo il Tar della Campania si riunirà in camera di consiglio per decidere sulla sospensiva riguardante l’ineleggibilità dell’assessore regionale Enzo Cuomo, già sindaco di Portici. La decisione arriva dopo il deposito di un ricorso contro la sua incompatibilità, presentato da un cittadino. La data è stata comunicata poco dopo l’istanza di giudizio presentata in tribunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho appena appreso, a seguito del deposito al Tar della Campania del mio ricorso sull’ineleggibilità dell’ assessore della Regione Campania Enzo Cuomo, già sindaco di Portici, che il prossimo 25 marzo si riunirà la camera di consiglio per esprimersi sulla sospensiva. Lo statuto regionale e la legislazione vigente parlano chiaro: attendiamo fiduciosi l’esito del ricorso. In Campania non possiamo mostrare alcuna ambiguità rispetto alla battaglia per la legalità e per il rispetto dei principi della nostra costituzione, delle fonti del diritto e della tenuta democratica del nostro Stato”. Lo dichiara in una nota Carmela Rescigno, già presidente della commissione anticamorra della Regione Campania, oggi Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, Rescigno: “Il 25 marzo la decisione del Tar su incompatibilità dell’assessore Cuomo”

"Da organi di stampa apprendiamo che tra i papabili per il ruolo di assessore regionale c'è il sindaco di Portici Enzo Cuomo.

Dubbi sulla legittimità dell'eventuale nomina di Enzo Cuomo ad assessore regionale.

