Problemi di incompatibilità per il vice commissario Campo? Il consigliere Russo chiede chiarimenti

Il consigliere Russo ha chiesto chiarimenti sulla nomina di Bernardo Campo come vice commissario straordinario del comune di Messina, sollevando dubbi riguardo a possibili problemi di incompatibilità. La questione riguarda il procedimento di nomina e i requisiti richiesti, senza che siano state fornite ancora risposte ufficiali. La vicenda è al centro di attenzione tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

In una nota indirizzata al commissario Piero Mattei e alla prefetta Cosima Di Stani, l'esponente dem solleva dubbi circa la nomina avvenuta proprio oggi La nomina di Bernardo Campo come vice commissario straordinario del comune di Messina non è passata inosservata. Una situazione che ha attirato anche l'attenzione del consigliere comunale Alessandro Russo, che questo pomeriggio ha inviato una nota di delucidazioni al commissario Piero Mattei e alla Prefetta Cosima Di Stani. Russo in sintesi intende far luce sul fatto se incarichi di vertice in enti regionali, come appunto la Fondazione Taormina Arte Sicilia, siano compatibili con analoghi ruoli di indirizzo in enti locali rilevanti, come appunto il comune di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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