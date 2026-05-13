Negli ultimi mesi, i dati sugli incidenti stradali in provincia di Genova mostrano un aumento dei casi che coinvolgono i giovani più giovani. Mentre il 2025 inizia a mostrare alcuni segnali di miglioramento, l'analisi delle dinamiche evidenzia come le cause e le fasce d’età siano cambiate rispetto agli anni precedenti. La mappa del rischio si arricchisce di nuovi dettagli, con un incremento significativo di incidenti tra i giovanissimi rispetto alle altre fasce d’età.

Mentre il 2025 fa segnare i primi timidi segnali di ripresa, l'analisi degli incidenti stradali in provincia di Genova scoperchia un'impennata dei casi, che hanno visto coinvolti i giovanissimi. Il dato è emerso in occasione di Aci Driving Experience che ha visto la partecipazione di oltre 300.🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Incidenti stradali a Roma: non solo strade killer. Gli orari, le fasce d'età e la velocità alla guida

Sciopero 27 marzo di scuola, trasporto e giornalisti. La mappa delle città con i mezzi a rischio: le fasce di garanzia e chi si fermaVenerdì 27 marzo si preannuncia una giornata complicata su più fronti: trasporti pubblici, scuola e informazione si fermano in contemporanea.

Argomenti più discussi: Incidenti, aumentano quelli con giovanissimi coinvolti: mappa del rischio per fasce d'età, cause e dinamiche; Aumentano gli incidenti in Piemonte, le strade più pericolose e la categoria più a rischio: il report; Nel 2025 a Parma più di mille incidenti stradali con otto morti, dati in aumento che preoccupano; Sicurezza stradale: in Piemonte aumentano gli incidenti, ma calano le vittime.

Secondo incidente di sicurezza in Instructure (Canvas) reddit

Incidenti a Roma, al volante ubriachi e con il telefono. Sempre più patenti ritirate e mortiNon c’è pace sul Raccordo anulare e anche alle porte di Roma. Nel primo caso ieri un altro incidente stradale mortale, il settimo dall’inizio dell’anno, con otto vittime. Riccardo Giorgini, 32 anni, d ... roma.corriere.it