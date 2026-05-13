Incidente tra auto e motorino sulla Cassia | feriti due giovani
Oggi pomeriggio sulla Cassia, vicino a Vetralla, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter intorno alle 15,30. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada molto trafficato, a ridosso del centro abitato. Due giovani sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati soccorsi dai mezzi di emergenza presenti sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
Scontro, intorno alle 15,30, tra un’auto e uno scooter sulla Cassia. L'impatto è avvenuto a ridosso del centro abitato di Vetralla, in un tratto solitamente molto trafficato. Ad avere la peggio sono stati i due giovani che viaggiavano sul mezzo a due ruote, sbalzati sull'asfalto a seguito dello.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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