Incidente tra auto e motorino sulla Cassia | feriti due giovani

Oggi pomeriggio sulla Cassia, vicino a Vetralla, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter intorno alle 15,30. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada molto trafficato, a ridosso del centro abitato. Due giovani sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati soccorsi dai mezzi di emergenza presenti sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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