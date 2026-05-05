Incidente sulla Cassia a Vetralla due feriti in uno scontro tra auto | FOTO

Nella mattinata del 5 maggio sulla strada statale Cassia, all'altezza di Vetralla Gomme, due veicoli si sono scontrati. L’incidente, avvenuto nei pressi del chilometro 66, ha coinvolto due automobili e ha causato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente.