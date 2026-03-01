Incidente sulla Cassia nord a Montefiascone | frontale tra due auto feriti

Nella serata di sabato 28 febbraio, sulla Cassia nord a Montefiascone, si è verificato un incidente alle 21,30. Due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del chilometro 93,200, vicino alla zona industriale di Pian di Monetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza ai feriti.

Incidente stradale nella serata di sabato 28 febbraio a Montefiascone. Intorno alle 21,30 due auto si sono scontrate frontalmente sulla Cassia nord, all'altezza del chilometro 93,200, nei pressi della zona industriale di Pian di Monetto.L'impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.