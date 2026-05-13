Incidente sulla Lecco-Bergamo | tre coinvolti soccorsi in azione e code

Alle 19 sulla strada tra Lecco e Bergamo a Vercurago si è verificato un incidente tra due auto, con tre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti e gestito la situazione. La collisione ha causato code lungo il tratto interessato, rallentando il traffico nella zona. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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