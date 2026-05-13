Incidente sulla Lecco-Bergamo | tre coinvolti soccorsi in azione e code
Alle 19 sulla strada tra Lecco e Bergamo a Vercurago si è verificato un incidente tra due auto, con tre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti e gestito la situazione. La collisione ha causato code lungo il tratto interessato, rallentando il traffico nella zona. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Incidente stradale tra due auto, code e soccorsi in azione lungo la Lecco-Bergamo a Vercurago. Lo schianto è avvenuto alle ore 19.50 di martedì 12 maggio nella tratta di via Roma, a poca distanza dal confine con la vicina Calolziocorte. Tre le persone coinvolte nel sinistro: si tratta di tre.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incidente in A4 all’uscita di Dalmine, tre bambini coinvolti. Code in direzione Bergamo
Leggi anche: Statale 36, incidente con 7 persone coinvolte: soccorsi in azione e lunghe code
Argomenti più discussi: Incidente sulla Lecco-Bergamo: tre coinvolti, soccorsi in azione e code; Camion esce di strada lungo la Lecco-Bergamo, lunghe code tra Calolzio e Cisano; Incidente sulla SS36, camion si schianta sul guardrail: chilometri di code; Calolzio: impatto a 65km/h, così è morto Valter Tavola. L'incidente ricostruito in tribunale.
LECCO–BERGAMO: I PRIMI EFFETTI DELLA CHIUSURA DEL PONTE DI BRIVIO SONO GIÀ EVIDENTI Dopo la chiusura del ponte di Brivio, oggi abbiamo potuto constatare in una normale giornata lavorativa ciò che avevamo già previsto e segnalato: il traf facebook
Incidente a Olginate: auto fuori strada e soccorsi in azioneIncidente con due auto coinvolte a Olginate. Il sinistro è avvenuto alle ore 14:30 di oggi, lunedì 11 maggio, lungo la Sp74 che attraversa il paese e ha richiesto l'intervento dei soccorsi in codice ... leccotoday.it