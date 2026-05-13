Incidente sulla Lecco-Bergamo | tre coinvolti soccorsi in azione e code

Da leccotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19 sulla strada tra Lecco e Bergamo a Vercurago si è verificato un incidente tra due auto, con tre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito i feriti e gestito la situazione. La collisione ha causato code lungo il tratto interessato, rallentando il traffico nella zona. Le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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Incidente stradale tra due auto, code e soccorsi in azione lungo la Lecco-Bergamo a Vercurago. Lo schianto è avvenuto alle ore 19.50 di martedì 12 maggio nella tratta di via Roma, a poca distanza dal confine con la vicina Calolziocorte. Tre le persone coinvolte nel sinistro: si tratta di tre.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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