Incidente in A4 all’uscita di Dalmine tre bambini coinvolti Code in direzione Bergamo

Giovedì 7 maggio alle 17:30 si è verificato un incidente all’uscita di Dalmine dell’autostrada A4, in direzione Bergamo. Nell’incidente sono stati coinvolti tre bambini e il traffico è stato subito bloccato, con code che hanno raggiunto i 5 chilometri. La zona è rimasta congestionata per alcune ore, creando disagi ai veicoli in transito sulla carreggiata.

Dalmine. Traffico bloccato e code fino a 5 km per un incidente che si è verificato alle 17:30 di giovedì 7 maggio all’altezza dell’uscita di Dalmine dell’autostrada A4, in direzione Bergamo. Dalle prime ricostruzioni, nello scontro avvenuto nei pressi del km 161 sarebbe coinvolto un mezzo pesante, nello specifico un autocarro che trasporta veicoli, ma la dinamica resta ancora da chiarire. I tempi di percorrenza sono aumentati di 15 minuti con la circolazione che procede a rilento. Quattro le persone ferite, tra le quali risulterebbero esserci due bambine di 10 e di 7 anni, un maschio di 5 e una donna di 43 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’automedica, i vigli del fuoco e la polizia stradale di Seriate.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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