Statale 36 incidente con 7 persone coinvolte | soccorsi in azione e lunghe code

Alle 17 si è verificato un incidente lungo la Statale 36 nella Brianza lecchese, coinvolgendo sette persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e si sono create lunghe code di veicoli che hanno rallentato il traffico nella zona. L’incidente ha causato disagi alla circolazione e ha richiesto l’intervento delle forze di soccorso.

Nuovo schianto e lunghe code lungo la Statale 36 nella Brianza lecchese. L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto alle 17.15 di oggi, giovedì 12 marzo, lungo la carreggiata sud - direzione Monza e Milano - e ha coinvolto ben 7 persone all'altezza di Bosisio Parini, zona Rodacciai. Stando alle prime informazioni a disposizione, si sarebbe trattato di un tamponamento tra più auto. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto due ambulanze della Croce Verde di Bosisio Parini, allertando inoltre i vigili del fuoco e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Articoli correlati

Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36 con 4 persone coinvolte. Code fino nel tunnel del BarroSchianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro.

Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36 con 6 persone coinvolte. Code fino nel tunnel del BarroSchianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro.

Una selezione di notizie su Statale 36 incidente con 7 persone...

Temi più discussi: Maxi incidente lungo la SS36 tra auto, furgone e un tir: 7 persone ferite; Maxi tamponamento sulla Statale 36: sette persone coinvolte, soccorsi e traffico rallentato; Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti; Valchiavenna, grosso masso precipita sulla Statale 36: strada chiusa a Samolaco.

Maxi tamponamento sulla Statale 36: sette persone coinvolte, soccorsi e traffico rallentatoIncidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel tratto tra Monza centro e l’innesto con la A52 Tangenziale Nord di Milano. mbnews.it

Statale 36, incidente e lavori: mezzogiorno di fuoco per la viabilità leccheseUn incidente sul ponte Manzoni in direzione sud lungo la Statale 36 e lunghe code fino in centro città. Un'altra mattina da dimenticare quella di oggi, venerdì 27 febbraio, per chi viaggia tra Lecco e ... leccotoday.it

Scontro sulla Statale 16, 4 feriti e code di 10 km Incidente stradale stamane lungo la Statale 16, in agro di Foggia. Nel sinistro, per quelle che sono le prime ricostruzioni, sarebbero stati coinvolti due veicoli che per cause ancora da accertare sarebbero entrate - facebook.com facebook