Incidente sul lavoro | 52enne trasferito a Careggi
Oggi, 13 maggio, si è verificato un incidente sul lavoro a Castelfranco Piandisco’. Alle 14, un uomo di 52 anni è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Careggi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e non ci sono dettagli sulle modalità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.
Incidente sul lavoro oggi, 13 maggio, a Castelfranco Piandisco'. Secondo le prime informazioni, alle 14.35, il personale sanitario dell'emergenza urgenza è intervenuto per prestare soccorso a un uomo di 52 anni rimasto ferito mentre si trovava al lavoro. Sul posto automedica Valdarno, ambulanza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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