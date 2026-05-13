Incidente sul lavoro | 52enne trasferito a Careggi

Oggi, 13 maggio, si è verificato un incidente sul lavoro a Castelfranco Piandisco’. Alle 14, un uomo di 52 anni è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Careggi. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e non ci sono dettagli sulle modalità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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