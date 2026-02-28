Un grave incidente si è verificato sulla SS 73 ad Anghiari alle 23:39 di ieri, coinvolgendo diversi veicoli e causando cinque feriti. Uno dei feriti è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Careggi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti È stato attivato alle ore 23:39 di ieri il 118 della ASL Toscana Sud Est per un grave incidente stradale avvenuto sulla SS 73 Senese Aretina, nel comune di Anghiari. Lo scontro ha coinvolto due auto e ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’automedica della Valtiberina e diverse associazioni di volontariato: la Misericordia di Anghiari, la Croce Rossa di Sansepolcro, la Misericordia di Arezzo e la Croce Bianca di Monte San Savino. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Grave incidente sulla SS 73 ad Anghiari: cinque feriti, uno trasferito in elisoccorso a Careggi

Incidente a Stezzano nel pomeriggio di Natale: cinque feriti sulla circonvallazione, uno è graveStezzano (Bergamo), 25 dicembre 2025 – È di cinque feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente che questo pomeriggio, poco dopo le 17, si è...

Frontale sulla Senese Aretina ad Anghiari: cinque feriti gravissimiANGHIARI – Notte di sangue e lamiere sulla Statale 73 Senese Aretina, nel territorio comunale di Anghiari, teatro di un violentissimo scontro...

Contenuti utili per approfondire Grave incidente.

Temi più discussi: Carro di Carnevale si ribalta sulla Statale tra San Marco e Fagnano: grave una ragazza · CosenzaChannel.it; Incidente sulla SS 52 a Santo Stefano di Cadore: 1 ferito; Sangue sulla Ss 342. Scontro auto-camion. Due morti e due feriti nel cumulo di lamiere; Potenza, scontro fra tre veicoli sulla statale: un decesso.

Merate, grave incidente sulla Statale: 19enne in prognosi riservata a MonzaIl grave incidente a Merate è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì, lungo la Statale SS 342, a pochi metri dal confine con Calco. Una 19enne di Merate, in sella alla sua moto, si è scontrata ... monza-news.it

Tragico incidente stradale sulla SS 121: un morto e quattro feritiGrave incidente stradale ieri sera, sabato, intorno alle 19 in territorio di Belpasso, lungo la Statale 121 nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Paternò. Pesantissimo il bilancio: un ... gazzettinonline.it

Di @stibenmesa | Il giorno dopo il grave incidente del tram in via Vittorio Veneto, Milano si risveglia ancora frastornata dallo schianto che ha provocato la morte di due uomini e il ferimento di oltre cinquanta persone, la gran parte passeggeri del mezzo Atm - facebook.com facebook

Profondo cordoglio per le vittime del grave incidente del tram a Milano. Un pensiero alle persone ferite e alle loro famiglie, a cui va la mia vicinanza in queste ore di dolore. Un ringraziamento alle forze dell’ordine e a chi è impegnato nelle operazioni di soccor x.com