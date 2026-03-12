Incidente sul lavoro a Castel San Niccolò uomo di 49 anni trasportato in elisoccorso a Careggi

Nel pomeriggio di oggi, alle 16:30, il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto a Castel San Niccolò per un incidente sul lavoro. Un uomo di 49 anni è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato in elisoccorso all’ospedale di Careggi. L'incidente si è verificato in una località della zona, ma i dettagli precisi non sono ancora stati comunicati.

Il 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato alle ore 16:30 per un incidente sul lavoro avvenuto in località Castel San Niccolò. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'ambulanza della Misericordia di Castel San Niccolò, l'ambulanza infermieristica di Stia e l'elisoccorso Pegaso 1. Presenti anche i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro).