Incidente sul lavoro a Caltanissetta operaio rimane folgorato durante i lavori a una cabina elettrica

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio a Caltanissetta, coinvolgendo un operaio di 28 anni. L’uomo, impiegato da un'azienda di distribuzione energetica, stava eseguendo interventi su una cabina elettrica quando è stato colpito da una scarica elettrica. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Caltanissetta. Un operaio di 28 anni, originario di Serradifalco e impiegato per Enel distribuzione, è rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavori su una cabina elettrica. La vittima è arrivata intorno alle 18 al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Elia con ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione dovuti all’inalazione di fumo. I medici lo hanno subito intubato e stabilizzato. Poi è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. È ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente sul lavoro a Caltanissetta, operaio rimane folgorato durante i lavori a una cabina elettrica Folgorato mentre lavora su una cabina elettrica: operaio di 28 anni grave a CaltanissettaUn operaio di 28 anni è rimasto folgorato mentre effettuava alcuni lavori su una cabina elettrica a Caltanissetta. Incidente sul lavoro a Cantoira: operaio folgorato da una scarica elettrica ad alta tensione, è grave ma salvoUn incidente sul lavoro è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, nel cantiere di realizzazione della nuova centrale... Temi più discussi: Incidente sul lavoro alla Stena Recycling, operaio di 50 anni muore schiacciato sotto il muletto che stava manovrando; Infortunio sul lavoro a Bregnano: 55enne ferito gravemente; Incidente sul lavoro nel salernitano: muore 49enne; Operaio precipita dal tetto mentre lavora, ma l’allarme viene dato ore dopo: indagano i carabinieri. Morto operaio 38enne, lastra d’acciaio sul collo: incidente sul lavoro a Sicignano degli AlburniIncidente sul lavoro a Sicignano degli Alburni: operaio di 38 anni colpito al collo da lastra d’acciaio muore. Indagano i carabinieri. Operaio di 38 anni resta ferito da una lastra d'acciaio che gli c ... fanpage.it Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel SalernitanoIl tragico incidente sul lavoro si è verificato in un ovattificio di Bellizzi, nella provincia di Salerno. Per Ciro Di Martino non c’è stato nulla da fare: sulla vicenda indagano i carabinieri. fanpage.it Un dodicenne lotta fra la vita e la morte all'ospedale Infermi di Rimini dopo un incidente nella vasca idromassaggio di un hotel avvenuto nella mattina di Pasqua. Il ragazzino, della pronvincia di Ascoli Piceno, si trovava in un albergo di Pennabilli assieme alla f facebook Caserta, incidente tra auto e moto a Pasqua: ragazzina finisce in ospedale x.com