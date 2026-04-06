Incidente sul lavoro a Caltanissetta operaio rimane folgorato durante i lavori a una cabina elettrica

Da feedpress.me 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio a Caltanissetta, coinvolgendo un operaio di 28 anni. L’uomo, impiegato da un'azienda di distribuzione energetica, stava eseguendo interventi su una cabina elettrica quando è stato colpito da una scarica elettrica. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Caltanissetta. Un operaio di 28 anni, originario di Serradifalco e impiegato per Enel distribuzione, è rimasto folgorato mentre stava effettuando alcuni lavori su una cabina elettrica. La vittima è arrivata intorno alle 18 al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Elia con ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a sintomi di intossicazione dovuti all’inalazione di fumo. I medici lo hanno subito intubato e stabilizzato. Poi è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo. È ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Incidente sul lavoro a Caltanissetta, operaio rimane folgorato durante i lavori a una cabina elettrica

Folgorato mentre lavora su una cabina elettrica: operaio di 28 anni grave a CaltanissettaUn operaio di 28 anni è rimasto folgorato mentre effettuava alcuni lavori su una cabina elettrica a Caltanissetta.

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