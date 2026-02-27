Incidente sul lavoro a Cantoira | operaio folgorato da una scarica elettrica ad alta tensione è grave ma salvo

Oggi, venerdì 27 febbraio 2026, un operaio è stato folgorato da una scarica elettrica ad alta tensione durante i lavori nel cantiere della nuova centrale idroelettrica sul fiume Stura a Cantoira. L’incidente si è verificato a metà giornata e, secondo le prime informazioni, l’operaio è in condizioni gravi ma è stato dichiarato fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Un incidente sul lavoro è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, nel cantiere di realizzazione della nuova centrale idroelettrica sul fiume Stura a Cantoira. Un operaio italiano di 56 anni, dipendente della ditta Cogeis di Quincinetto, è stato raggiunto da una potente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Mazzano, incidente sul lavoro in un cantiere dell’Alta Velocità: precipita per 5 metri, grave operaioBrescia, 25 gennaio 2026 – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, a Mazzano, in provincia di Brescia, all'interno... Grave incidente sul lavoro nel Milanese: operaio schiacciato da una lastra, è in pericolo di vitaUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, all’interno di un impianto produttivo nei pressi di... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Incidente mortale sul lavoro a Isola della Scala, trentenne perde la vita in un'azienda avicola; Incidente sul lavoro a Palo Del Colle: operaio 42enne colpito al volto da paratia, in ospedale in codice rosso; Infortuni sul lavoro in smart working, come funziona il risarcimento?; Padova, si rompe la caviglia mentre è in smart working: È infortunio sul lavoro, pagatele le spese mediche. Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone dopo una cadutaLeggi su Sky TG24 l'articolo Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone dopo una caduta ... tg24.sky.it Un altro morto sul lavoro: operaio e rapper 24enne schiacciato tra due motrici a Nocera InferioreCarmine Albero, operaio e rapper noto come Karmis, è morto in un incidente nell'azienda di logistica dove lavorava ... ilfattoquotidiano.it +++ULTIM'ORA+++ Un nuovo #incidente mortale sul lavoro in #Sicilia, tragica fine per un operaio x.com #Incidente mortale sul lavoro. E’ morto oggi, un operaio in un’azienda di Barcellona Pozzo di Gotto. L’uomo 61enne, è stato schiacciato da un macchinario mentre lavorava all’interno della Agrumi Gel. - facebook.com facebook