Incidente stradale a Foggia | si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato sul ponte di via Manfredonia a Foggia, provocando il ribaltamento di un'auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, mentre il traffico è rimasto bloccato e ha subito rallentamenti significativi lungo la strada. Nessuna informazione è stata ancora resa nota riguardo a eventuali feriti o cause dell’incidente.

Traffico in tilt e rallentamenti sul ponte di via Manfredonia, a Foggia, per un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di una vettura. Il fatto è successo intorno alle 8 di oggi, mercoledì 15 aprile. Sul posto, stanno operando gli agenti della polizia locale e gli operatori del 118.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Incidente sull’Appia, si ribalta auto: traffico in tiltIncidente nel tardo pomeriggio lungo l’Appia dove un’auto si è ribaltata terminando la sua corsa al centro della carreggiata. Leggi anche: Incidente stradale, auto si ribalta in autostrada: 4 feriti e traffico bloccato