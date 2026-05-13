Incidente Roma–Viterbo 31 i passaggi a livello senza barriere nel Lazio | interventi urgenti già imposti nel 2023

A più di tre anni dalle richieste delle autorità di sicurezza, nel Lazio ci sono ancora 31 passaggi a livello lungo la linea Roma–Viterbo privi di barriere di protezione. Non sono stati realizzati gli interventi urgenti previsti nel 2023, nonostante le prescrizioni imposte dall’autorità competente per migliorare la sicurezza di questi punti di transito. La situazione rimane invariata, senza modifiche o interventi in corso.

A oltre tre anni dalle prescrizioni di Ansfisa per mettere in sicurezza la Roma–Viterbo, i 31 passaggi a livello senza barriere sono ancora senza interventi. Dopo l’incidente tra un bus e un treno dello scorso marzo emergono ritardi, varianti di progetto e dubbi sulla gestione della linea.🔗 Leggi su Fanpage.it

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