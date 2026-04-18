Un incidente mortale si è verificato recentemente in una località chiamata Manninger, attirando l'attenzione sui passaggi a livello in Europa. Secondo i dati disponibili, il 47% dei passaggi a livello nel continente è sprovvisto di sbarre di sicurezza. Nonostante siano eventi rari, gli incidenti legati a questi punti di attraversamento causano ogni anno centinaia di vittime in diverse nazioni europee.

Il tragico incidente costato la vita ad Alexander Manninger, ex portiere della nazionale austriaca e della Juventus, ha riacceso i riflettori sul tema dei passaggi a livello. Si tratta naturalmente dei punti dove le strade asfaltate incontrano i binari ferroviari, e in cui il diritto di precedenza spetta inevitabilmente ai treni. Un'intersezione che può potenzialmente generare situazioni di pericolo. Seppur gli incidenti ai passaggi a livello sono un fenomeno raro, comportando circa l'1% di tutte le morti tra utenti della strada, guardando ai grandi numeri dell'Unione Europea del suo complesso si scorge un quadro comunque rilevante.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incidente mortale di Manninger: il 47% dei passaggi a livello in Europa senza sbarre

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