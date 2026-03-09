Incidente mortale a Bolzaneto | 61enne muore schiacciato da una pressa

Un uomo di 61 anni ha perso la vita questa mattina a Genova, in via Sardorella a Bolzaneto, a causa di un incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato da una pressa durante l’attività lavorativa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La vittima era impegnata in un’operazione legata alla sua attività professionale.

È successo questa mattina alle 10.30. Per l'uomo non c'è stato niente da fare Un uomo di 61 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Genova, in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto. Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto schiacciato da una pressa intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza della Croce Oro di Manesseno, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli operatori del servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Asl3 per gli accertamenti sull’accaduto. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Padova, operaio muore schiacciato da una pressa per la lavorazione della carta riciclataTragedia sul lavoro a Este: un operaio è morto nel pomeriggio di oggi negli impianti Sesa, schiacciato da una pressa. Leggi anche: Operaio muore schiacciato all'interno di una pressa Altri aggiornamenti su Incidente mortale Argomenti discussi: Allarme bomba (poi rientrato) a largo Chigi: trolley abbandonato davanti alla fermata del bus. Incidente mortale sul lavoro, operaio schiacciato da una pressa a BolzanetoIncidente mortale sul lavoro, questa mattina, a Genova, nel quartiere di Bolzaneto: un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una pressa, in via Sardorella. genova.repubblica.it Incidente sul lavoro mortale a Bolzaneto, operaio schiacciato da una pressaTragedia questa mattina in via Sardorella a Bolzaneto, un operaio ha perso la vita schiacciato da un macchinario. Aveva 62 anni. Sono queste le prime informazione apprese finora, sul posto gli ... primocanale.it