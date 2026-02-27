Incidente mortale sul lavoro operaio schiacciato da un mezzo

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in un'azienda agrumicola a Barcellona Pozzo di Gotto. Un operaio è stato schiacciato da un mezzo durante le operazioni lavorative. L'azienda, attiva dagli anni Ottanta nella zona, ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dramma in un'azienda agrumicola a Barcellona Pozzo di Gotto, la Agrumi Gel che opera dagli anni Ottanta nella città del Longano. In un incidente sul lavoro, a quanto pare schiacciato da un macchinario è morto un operaio. L'uomo di 60 anni, Antonio Rocco Russo, era residente a Condrò. Sul posto.