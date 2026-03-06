Matthews si scontra con un'ambulanza e si frattura i polsi | incidente in allenamento per il ciclista

Durante un allenamento in vista della Milano-Sanremo, un ciclista australiano ha avuto uno scontro con un'ambulanza, riportando fratture ai polsi. L'incidente è avvenuto mentre si allenava su strada e ha coinvolto anche il veicolo di emergenza. Non sono stati segnalati altri feriti o dettagli aggiuntivi sull'accaduto.

Il ciclista australiano si è scontrato con un'ambulanza mentre si stava allenando in vista della Milano-Sanremo. Michael Matthews si è rotto entrambi i polsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dramma Matthews: si scontra con un'ambulanza in allenamento, polsi fratturati e addio ClassicheIl 35enne australiano della Jayco-AlUla, secondo nella Milano-Sanremo del 2024, era in bici al confine tra Italia e Francia ... msn.com

Michael Matthews si scontra con un'ambulanza: fratture a entrambi i polsi. Le newsBrutto incidente per il corridore australiano del team Jayco-Alula. Matthews si è scontrato contro un'ambulanza mentre si stava allenando in Liguria. Entrambi i polsi fratturati, è già stato operato m ... sport.sky.it

Tegola per Matthews: frattura di entrambi i polsi dopo caduta in allenamento. L'australiano della Jayco AlUla salta le classiche di primavera. Nuova stagione complicata per il 35enne dopo l'embolia polmonare del 2025. #ciclismo tuttobiciweb.it/article/177273 x.com