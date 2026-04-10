Spavento per Markel Biloki al Giro dei Paesi Baschi | speronato dall'ammiraglia della Lidl-Trek

Durante la corsa del Giro dei Paesi Baschi, un episodio inaspettato ha coinvolto un ciclista e l'ammiraglia della squadra Lidl-Trek. Mentre il corridore stava percorrendo una salita, il veicolo ha speronato il ciclista, creando preoccupazione tra i partecipanti. L'incidente ha causato scompiglio tra i corridori e ha attirato l'attenzione sui rischi legati alla vicinanza tra mezzi di supporto e atleti in gara.

Un episodio ai limiti del surreale è accaduto al Giro dei Paesi Baschi con l'ammiraglia della Lidl-Trek che è finita addosso a Markel Biloki (EF Education-EasyPost) mentre stava affrontando un tratto in salita. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave: solo paura e un po' di rabbia per l'accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Giro dei Paesi Baschi, spavento per Paul Seixas: evita un tifoso investito da un mezzo della corsaNel secondo assolo imperioso di Paul Seixas al Giro dei Paesi Baschi 2026, il 19enne ciclista francese ha dovuto far fronte anche con un assurdo... Mikel Landa costretto al ritiro al Giro dei Paesi Baschi: in gara è stato investito da un’auto medicaIl corridore della Soudal Quick-Step è stato costretto a lasciare la corsa dopo i gravi traumi riportati per un incidente alquanto assurdo: in piena...