 Milano pedone investito e ucciso da un tir

Oggi a Milano, un pedone è stato investito e ucciso da un tir in piazza Ovidio, all’incrocio con via Mecenate, poco dopo le 14. Il conducente del veicolo ha coinvolto la vittima in un incidente stradale di cui sono ancora in corso le verifiche. La polizia si è recata sul posto per i rilievi e per gestire la situazione.

Il conducente di un tir ha investito e ucciso un pedone oggi a Milano. E’ successo in piazza Ovidio all’incrocio di via Mecenate, poco dopo le 14.20. Secondo una prima ricostruzione il pedone stava attraversando la strada quando è stato investito dal mezzo pesante. La vittima, ancora non identificata, è stata da poco estratta dai vigili del fuoco di piazzale Cuoco giunti sul posto. Presenti anche polizia municipale e 118. Auto travolge ciclista: donna in gravi condizioni. Un altro grave incidente è avvenuto sempre a Milano coinvolgendo questa volta una ciclista. Una donna, in sella alla sua bicicletta, è stata travolta da un’automobile in viale Belisario ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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