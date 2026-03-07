È morto tra le lamiere Terribile incidente scontro frontale tra auto e furgone

Nella serata di venerdì 6 marzo 2026, sulla Strada Statale 16 tra San Severo e Foggia, un incidente frontale tra un’auto e un furgone ha causato la morte di un uomo rimasto intrappolato tra le lamiere e il ferimento di un altro conducente. La dinamica dell’incidente ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati violentemente lungo la carreggiata. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Nella serata di venerdì 6 marzo 2026, un tratto della trafficata Strada Statale 16 che collega San Severo a Foggia è diventato teatro di una tragedia stradale che ha spezzato una vita e lasciato un altro conducente ferito. Quella che doveva essere una normale percorrenza verso il capoluogo dauno si è trasformata in pochi istanti in un drammatico scontro frontale tra un furgone e un'automobile. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non sono riusciti a salvare l'uomo alla guida del mezzo commerciale, rimasto incastrato tra lamiere contorte. L'altra persona coinvolta, invece, è stata trasportata in ospedale. I rilievi degli inquirenti sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell'impatto.

