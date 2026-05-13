Incidente a Monte Sant' Angelo fuggono dopo l' impatto senza allertare i soccorsi | Mio padre lasciato sull' asfalto
Un grave incidente si è verificato ieri sera a Monte Sant'Angelo, coinvolgendo una Fiat Punto e una Fiat 500. Dopo lo scontro, i conducenti delle vetture sono fuggiti senza chiamare i soccorsi, lasciando un uomo sdraiato sull'asfalto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e accertare le dinamiche dell'incidente. Nessuna delle persone coinvolte era presente al momento del ritrovamento dell'uomo sul luogo dell'incidente.
Grave incidente stradale a Monte Sant'Angelo, dove nella serata di ieri - martedì 12 maggio - si è verificato un violento impatto tra una Fiat Punto e una Fiat 500. Il fatto è successo intorno alle 19, lungo Via dell'Orto.Dalle prime informazioni raccolte, gli occupanti della Punto - tre ragazzi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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