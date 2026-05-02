Gina Schumacher | I cavalli mi hanno salvata non potrei vivere senza di loro dopo l’incidente di mio padre

Gina Schumacher, figlia di un noto ex pilota di Formula 1, ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato come l’equitazione l’abbia aiutata a superare un momento difficile legato a un grave incidente del padre. La donna ha dichiarato che i cavalli sono stati fondamentali nel suo percorso di recupero emotivo e ha sottolineato di non poter più vivere senza di loro. La sua testimonianza è stata condivisa anche nel documentario intitolato 'Horsepower'.