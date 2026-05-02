Gina Schumacher | I cavalli mi hanno salvata non potrei vivere senza di loro dopo l’incidente di mio padre
Gina Schumacher, figlia di un noto ex pilota di Formula 1, ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato come l’equitazione l’abbia aiutata a superare un momento difficile legato a un grave incidente del padre. La donna ha dichiarato che i cavalli sono stati fondamentali nel suo percorso di recupero emotivo e ha sottolineato di non poter più vivere senza di loro. La sua testimonianza è stata condivisa anche nel documentario intitolato 'Horsepower'.
Nel documentario 'Horsepower', la figlia di Michael Schumacher racconta come l’equitazione l’abbia aiutata dopo l’incidente del padre. Una storia di resilienza e passione, lontana dai riflettori ma profondamente legata alla famiglia.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gina Maria Schumacher: "Dopo l'incidente di papà, i cavalli mi hanno salvata"
“Dopo l’incidente di papà dovevo fare qualcosa, i cavalli mi hanno salvata”: la figlia di Michael Schumacher rompe il silenzioQuando la vita ti mette davanti a un trauma, a volte la salvezza arriva da luoghi inaspettati ed esseri speciali.
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: I cavalli mi hanno salvata. La confessione di Gina, la figlia di Schumacher; Michael Schumacher, l'attacco di Jean Todt: Speronato di proposito, polemica in F1 | Libero Quotidiano.it.
«I cavalli mi hanno salvata». La confessione di Gina, la figlia di SchumacherNel documentario appena uscito sul canale tedesco ZDF la campionessa di reining racconta la storia della famiglia. Unita dalla passione per l’equitazione ... repubblica.it
Gina Schumacher apre il suo cuore: Così ho superato il dolore per papà e Corinna : Aveva ragione MichaelLa figlia di Michael Schumacher, Gina Maria rompe il silenzio sulla sofferenza dopo l'incidente che ha colpito il padre, parla anche mamma Corinna che ricorda le parole di Schumi ... sport.virgilio.it
«I cavalli mi hanno salvata». La confessione di Gina, la figlia di Schumacher x.com
Con Gina Maria Schumacher - Ho appena ottenuto un riconoscimento come uno dei fan più attivi! - facebook.com facebook