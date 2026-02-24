Incidente sulla Statale 73 a San Leo di Anghiari | tre auto coinvolte un ferito estratto dai Vigili del fuoco

Uno scontro tra tre auto sulla Statale 73 a San Leo di Anghiari è stato causato da una manovra azzardata. L’incidente si è verificato alle 18 in via Enrico Fermi, coinvolgendo veicoli che si incrociavano a velocità elevata. I Vigili del fuoco hanno estratto un ferito dalle lamiere e hanno soccorso anche un altro coinvolto. Sul posto sono arrivati anche i mezzi sanitari per assistere i feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 18 in località San Leo, nel comune di Anghiari, lungo la strada statale 73, in via Enrico Fermi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arezzo con il distaccamento volontario di Sansepolcro. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e per soccorrere gli occupanti: uno dei feriti è stato estratto dall’abitacolo di una delle tre auto coinvolte nello scontro. Attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est, che ha inviato la Croce Rossa di Arezzo con equipaggio BLSD e l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lortica.it

