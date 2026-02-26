Auto ribaltata fuori strada a Fino Mornasco | donna incastrata soccorsa dai vigili del fuoco

Oggi pomeriggio a Fino Mornasco si è verificato un incidente sulla SP27, in località Andrate. Un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata in un boschetto vicino alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso una donna rimasta incastrata all’interno del veicolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Fino Mornasco. Intorno alle 17.41 i soccorsi sono stati attivati sulla SP27, in località Andrate, lungo via Valle dei Mulini, dove un'auto è uscita di strada ribaltandosi in un boschetto a lato della carreggiata.Alla guida del veicolo c'era una.