Inchiesta Sorrento altri 7 arresti Ai domiciliari anche il barbiere | avrebbe gestito le assunzioni pilotate

Scattano nuovi arresti nell'inchiesta sul "Sistema Sorrento": tra le vicende in oggetto, concorsi pubblici al Comune, la promozione del brand Sorrento, la riqualificazione dello stadio e la gestione del teatro Tasso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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