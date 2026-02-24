Inchiesta sugli appalti nell’istruzione | chiesti arresti domiciliari per 16 tra docenti e manager informatici

Un'inchiesta sugli appalti nell’istruzione ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per sedici persone, tra docenti e manager informatici. La Procura Europea ha identificato irregolarità nella gestione di fondi comunitari destinati a progetti scolastici e università. Tra gli indagati ci sono insegnanti e dirigenti di aziende informatiche coinvolti in pratiche sospette. Le indagini continuano a chiarire i dettagli di questa vicenda.

La Procura Europea (EPPO) ha chiesto gli arresti domiciliari per sedici persone, tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti di scuole superiori e dirigenti di società informatiche, nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione di fondi comunitari destinati all’istruzione. L’indagine, coordinata dai sostituti Calogero Ferrara e Amelia Luise, è partita nel 2023 a Palermo e si è estesa a diverse regioni, tra cui la Campania. Il caso prende le mosse dagli arresti domiciliari disposti nel 2023 per Daniela Lo Verde, dirigente della scuola “Falcone” del quartiere Zen di Palermo, e per due collaboratori dell’azienda R-Store S. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Cresta sui fondi Ue, chiesti 16 arresti per corruzione: docenti e ricercatori in Sicilia e CampaniaPer un caso di corruzione sui fondi europei, la Procura Europea ha richiesto 16 arresti di docenti universitari, ricercatori e dirigenti di aziende informatiche in Sicilia e Campania.

