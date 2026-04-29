Secondo quanto riportato dall'Ansa, le testimonianze raccolte nelle indagini sugli arbitri confermerebbero che le designazioni sarebbero state influenzate in modo sospetto. L'inchiesta si concentra su un caso legato a un ex arbitro di alto livello e coinvolge anche un ex presidente della sezione arbitrale. Il procedimento giudiziario prosegue con ulteriori verifiche e ascolti di testimoni.

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© Calcionews24.com - Inchiesta arbitri, l’Ansa rivela: Le testimonianze confermano le presunte designazioni “pilotate”

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