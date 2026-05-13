Inchiesta sanità condanna anche in appello con sconto per Marini Bocci e Barberini

In un procedimento giudiziario legato al settore sanitario, sono state confermate in appello le condanne per tre imputati coinvolti in un'inchiesta. La condanna più severa riguarda un ex assessore regionale, mentre un ex sottosegretario e un'altra ex presidente sono stati condannati rispettivamente a due anni di reclusione con pena sospesa e un anno e otto mesi, con riduzioni rispetto alle sentenze di primo grado.

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