Inchiesta Portanova confermata la condanna all’ex attaccante del Genoa | la sentenza della Corte d’Appello

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di un ex attaccante del Genoa, nel corso dell’inchiesta Portanova. La sentenza è stata resa nota dopo il processo di appello. La condanna riguarda un episodio specifico, e il procedimento giudiziario si è concluso con questa decisione definitiva.

Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per Moises Caicedo: vicino il nuovo accordo fino al 2033! La mossa dei Blues per blindare l’ecuadoriano Calciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo Silva lascia il Manchester City a fine stagione, ora è ufficiale! Il portoghese andrà via a zero. Il comunicato degli inglesi e tutti i dettagli Milan, Gabbia rivela: «Allegri un fuoriclasse, tutto il gruppo vuole la sua permanenza! Crisi? Non è una...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inchiesta Portanova, confermata la condanna all’ex attaccante del Genoa: la sentenza della Corte d’Appello Notizie correlate Manolo Portanova, la Corte d’Appello conferma la condanna a 6 anni per violenza sessuale di gruppoL'avvocato del calciatore, Gabriele Bordoni, ha annunciato che il nuovo verdetto sarà impugnato in Cassazione. Siena, stupro di gruppo: chiesta in appello la conferma della condanna per il calciatore PortanovaAnche i legali della giovane, che hanno preso subito dopo la parola nel processo davanti alla Corte d’Appello in corso a Firenze, si sono associati...