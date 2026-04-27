Rocchi inchiesta per frode sportiva | oggi consiglio federale Figc dopo il caos arbitri

Oggi si svolge il consiglio federale della FIGC, che si concentra sul caso riguardante gli arbitri e le indagini in corso. Sono coinvolti il designatore di Serie A e B e il supervisore VAR, entrambi indagati. La riunione si tiene in un momento di grande attenzione sul tema, dopo le recenti problematiche sollevate nel settore arbitrale e le procedure in corso per fare chiarezza sulla vicenda.

Oggi in programma il consiglio federale in programma sul caso arbitri che vede indagati il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni. “Rocchi autosospeso? Per un dovere di opportunità i due indagati si sono autosospesi dalle loro funzioni. Potevano anche non farlo ma credo che abbiano fatto la scelta giusta. Scelta dovuta? Non credo. Se andiamo a vedere in altri contesti, non mi fate dire in quali, queste cose non vengono fatte. Dentro la Federazione sono state fatte e sono contento di questo”, ha detto il presidente dell’Assoallenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, all’ingresso in Figc. Caos arbitri, Consiglio federale in Figc Oggi in programma il consiglio federale in programma sul caso arbitri che vede indagati il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rocchi, inchiesta per frode sportiva: oggi consiglio federale Figc dopo il caos arbitri Notizie correlate Leggi anche: Rocchi indagato per frode sportiva, l'accusa: «Sceglieva arbitri graditi all?Inter». L'inchiesta fa tremare il calcio italiano Il re degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportivaIl designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Mi autosospendo da designatore; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter. Arbitri, Rocchi e il caso Var: altri due indagati nell’inchiesta per presunta frode sportivaProsegue l’indagine della Procura di Milano sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi, al centro di un fascicolo per l’ipotesi di frode sportiva legata alla ... cronachedellacampania.it Inchiesta arbitri LIVE, ultime news sul caso Rocchi: oggi la riunione del Comitato Nazionale AIA per il nuovo designatoreLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/caso-rocchi-riprende-quota-l-ipotesi-commissariamento-figc-AImvYliC - facebook.com facebook «Dov'è Rocchi!» #Allegri spiega il vero motivo dello sfogo x.com