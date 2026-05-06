Oggi a Milano si è svolto un lungo interrogatorio in Procura, durato più di tre ore, che ha coinvolto dirigenti della Lega e responsabili dei club dedicati alla gestione degli arbitri. L'inchiesta riguarda un sistema di presunte irregolarità legate alle partite e alle decisioni arbitrali. Sono stati ascoltati come testimoni alcuni rappresentanti istituzionali e figure incaricate di coordinare il settore. La vicenda si inserisce in un'indagine in corso da tempo.

Ascoltato come testimone, per oltre tre ore in Procura a Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale, Riccardo Pinzani, ex arbitro e club referee manager della Lazio da questa stagione e fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l'Aia, l'associazione italiana arbitri.?Dopo la sua testimonianza sarà la volta, davanti al pm Maurizio Ascione, dell'audizione di Andrea Butti, responsabile dell'ufficio Competizioni per la Lega Serie A e anche lui teste non indagato. Le nuove audizioni in Procura si stanno concentrando, dunque, su dirigenti e responsabili della Lega Serie A e sui club referee manager, ossia quelle figure, spesso ex arbitri, ingaggiate dai club per tenere relazioni con il settore arbitrale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura dirigenti della Lega e club referee manager: cosa succede oggi

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani. Gli ultimi sviluppiMateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!».

Indagine arbitri, Schenone sarà ascoltato: chiarito il ruolo dei Club Referee Manager. Rocchi poteva parlare coi dirigenti!Colombo Genoa, scatta il riscatto con la salvezza matematica: 10 milioni al Milan.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, Gervasoni sentito dai pm. Rocchi non si presenta; Arbitri, il sistema sotto inchiesta: Qual era la contropartita?. Arrivano nuove denunce e saranno convocati gli esponenti della Lega Calcio; Inchiesta arbitri, la nuova lista dei testimoni da ascoltare: ci sono dirigenti di Serie A e Lega; Inchiesta arbitri, via alla fase 2: il responsabile dei calendari Andrea Butti sarà sentito in settimana.

Inchiesta arbitri, ascoltati in Procura dirigenti della Lega e club referee manager: cosa succede oggiRiccardo Pinzani, ex fischietto e oggi tesserato Lazio, sentito come testimone a Milano al pari di Andrea Butti, responsabile dei calendari della Serie A ... ilgiorno.it

Inchiesta arbitri, sono stati ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani. La ricostruzione della vicendaInchiesta arbitri, sono stati ascoltati in Procura Andrea Butti e il club referee manager della Lazio Pinzani. La ricostruzione della vicenda ... calcionews24.com

#CasaJb ore 14! Le ULTIMISSIME INCHIESTA ARBITRI spiegate bene con @cintrieri, l'addio a un rivale cui volere bene come BECCALOSSI, il MERCATO JUVE con @massimozampini @EdoardoMecca1 @scarlett06_ @giuseppe_carrus @dariopell x.com

Inchiesta arbitri, la nuova lista: ci sono dirigenti di Serie A e Lega - facebook.com facebook