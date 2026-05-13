Incendio nello stabile abbandonato paura a Terracina | A breve la ripresa dei lavori
A Terracina, un incendio si è sviluppato in un edificio disabitato situato nella zona di via Badino, vicino a una scuola. Le fiamme hanno causato l’evacuazione dell’istituto scolastico, nel timore di rischi per gli studenti. Le operazioni di spegnimento sono state concluse e si prevede che i lavori per mettere in sicurezza l’edificio riprenderanno a breve. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.
Momenti di apprensione a Terracina per l’incendio divampato in un stabile abbandonato nella zona di via Badino, proprio a ridosso di una scuola che, per precauzione, è stata fatta evacuare. Tutto è accaduto nella tarda mattinata di ieri, martedì 12 maggio.Sul posto sono intervenuti i vigili del.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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?Questa sera ho presentato al Consiglio di Municipio tre interrogazioni: 1?? La prima riguarda l’incendio avvenuto nelle cantine dello stabile MM di via Rilke, a Ponte Lambro: durante l’emergenza i residenti hanno segnalato la totale assenza di estintori. H facebook
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