Incendio nello stabile abbandonato paura a Terracina | A breve la ripresa dei lavori

A Terracina, un incendio si è sviluppato in un edificio disabitato situato nella zona di via Badino, vicino a una scuola. Le fiamme hanno causato l’evacuazione dell’istituto scolastico, nel timore di rischi per gli studenti. Le operazioni di spegnimento sono state concluse e si prevede che i lavori per mettere in sicurezza l’edificio riprenderanno a breve. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

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