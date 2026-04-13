Incendio a Ostia fiamme nello stabilimento abbandonato de ' La Casetta'

Domenica 12 aprile, nel pomeriggio, si è verificato un incendio sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia. Le fiamme sono divampate all’interno dello stabilimento abbandonato chiamato ‘La Casetta’, una struttura balneare storica chiusa da anni. Le fiamme hanno distrutto le cabine in legno rimaste e hanno causato momenti di allarme tra i presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Pomeriggio di fuoco quello di domenica 12 aprile sul lungomare Amerigo Vespucci. Un vasto incendio è divampato all'interno dello stabilimento ‘La Casetta’, storica struttura balneare di Ostia ormai chiusa da anni, riducendo in cenere ciò che restava delle cabine in legno e scatenando il panico.🔗 Leggi su Romatoday.it Incendio in campagna a Cirimido: in fiamme casetta con pollaioIncendio nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 a Cirimido, in via Strada di Mezzo, dove una casetta in campagna con annesso pollaio è stata... Incendio ChemCo: fiamme divorano stabilimento, attesa per analisiUn incendio che spiega le fragilità di Vezzano Un incendio ha devastato lo stabilimento ChemCo a Vezzano, in provincia di Reggio Emilia, venerdì...