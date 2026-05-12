Incendio in una ditta di vernici del Milanese | ferito un operaio

Martedì 12 maggio un incendio ha coinvolto un capannone di un’azienda che si occupa di vernici nella zona di Pogliano Milanese. La scintilla ha dato origine alle fiamme, che si sono propagate all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Un operaio presente nel capannone è rimasto ferito durante l’accaduto.

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La scintilla, poi il fuoco. Attimi di paura, poi l’intervento dei vigili del fuoco.Un principio d’incendio si è sviluppato all’interno di un capannone di un’azienda di via Torquato Tasso a Pogliano Milanese che si occupa di vernici nella mattinata di martedì 12 maggio. Un operaio di 60 anni è.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio in una ditta nella notte, domato dai vigili del fuocoNel corso della notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio 2026 un incendio si è sviluppato nella zona destinata alla carta di una ditta di riciclo a... Incendio in una nota ditta di trasporti: distrutto un autoarticolatoPaura nella serata di ieri per un incendio a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. Argomenti più discussi: Incendio in una ditta nella notte, domato dai vigili del fuoco; Spaventoso incendio in una azienda di Sant’Arsenio. Le incredibili immagini; Monte Faeta, è stato di emergenza. Dopo l’incendio arriva l’allerta meteo arancione: ecco come proteggersi; Incendio in un’azienda agricola di San Benedetto Po, danni per 10mila euro. Incendio in una ditta nella notte, domato dai vigili del fuoco ift.tt/fI8oyjv ift.tt/YAEiCqI x.com FuelRadar – app gratuita prezzi benzina in tempo reale, cercavo feedback prima di promuoverla reddit Fiamme in una ditta di riciclo di Sant'Olcese, brucia la zona destinata alla cartaSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Genova, al lavoro con due squadre, il carro con la riserva d’aria respirabile e una autobotte ... primocanale.it