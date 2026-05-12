Incendio in una ditta di vernici a Pogliano Milanese | un operaio in ospedale
Questa mattina, poco prima delle 10, si è verificato un principio di incendio in una ditta specializzata in vernici a Pogliano Milanese. Un operaio è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrati altri feriti o danni a persone oltre all’operaio coinvolto.
Pogliano Milanese (Milano), 12 maggio 2026 – Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina, pochi minuti prima delle 10.30 in un reparto della azienda chimica Marbo Italia di Pogliano Milanese. Secondo quanto ricostruito le fiamme si sono sviluppate da un macchinario durante il ciclo di lavorazione probabilmente a causa di un malfunzionamento o di un problema tecnico. Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte senza estendersi in altre aree dell'azienda. Un operaio di 60anni che si trovava accanto al macchinario è rimasto coinvolto, le sue condizioni non sono gravi, dopo le prime cure mediche dell'equipe sanitaria è stato accompagnato in ospedale con un codice giallo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incendio in una ditta di vernici del Milanese: ferito un operaio
Provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi: pirata rintracciato a Pogliano MilanesePogliano Milanese (Milano) 22 ottobre – Esce contromano da via Cesare Battisti, provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi.