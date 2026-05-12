Incendio in una ditta di vernici a Pogliano Milanese | un operaio in ospedale

Questa mattina, poco prima delle 10, si è verificato un principio di incendio in una ditta specializzata in vernici a Pogliano Milanese. Un operaio è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrati altri feriti o danni a persone oltre all’operaio coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pogliano Milanese (Milano), 12 maggio 2026 – Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina, pochi minuti prima delle 10.30 in un reparto della azienda chimica Marbo Italia di Pogliano Milanese. Secondo quanto ricostruito le fiamme si sono sviluppate da un macchinario durante il ciclo di lavorazione probabilmente a causa di un malfunzionamento o di un problema tecnico. Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte senza estendersi in altre aree dell'azienda. Un operaio di 60anni che si trovava accanto al macchinario è rimasto coinvolto, le sue condizioni non sono gravi, dopo le prime cure mediche dell'equipe sanitaria è stato accompagnato in ospedale con un codice giallo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in una ditta di vernici a Pogliano Milanese: un operaio in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Incendio in una ditta di vernici del Milanese: ferito un operaio Provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi: pirata rintracciato a Pogliano MilanesePogliano Milanese (Milano) 22 ottobre – Esce contromano da via Cesare Battisti, provoca un incidente stradale e poi scappa a piedi.