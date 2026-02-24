Il Rione Martucci striglia l' amministrazione | Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione urbana?

Francesco D'Angelo, presidente del comitato di quartiere Rione Martucci, denuncia che l’amministrazione comunale non fornisce aggiornamenti sul progetto di riqualificazione urbana. La sua preoccupazione nasce dal fatto che le risorse del Pnrr sono state allocate anche per migliorare il quartiere, ma finora nessuna novità è stata comunicata ai residenti. D'Angelo chiede chiarimenti su quando inizieranno i lavori e quali interventi sono stati realmente programmati. La situazione rimane ancora irrisolta.

Si tratta del progetto integrato di rigenerazione urbana attraverso interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano, di promozione della pratica sportiva, di sviluppo dei servizi culturali e sociali dell'importo di 4.660.081,69 di euro, costituito da ristrutturazione della palestra polifunzionale, realizzazione centro integrato, riqualificazione area a verde, realizzazione mercato di quartiere, realizzazione nuova rete di fognatura pluviale, ripristino funzionale di strade e marciapiedi, realizzazione area dog di quartiere.