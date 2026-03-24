Orti Generali progetto di riqualificazione urbana a Mirafiori Sud

Domenica 29 marzo 2026, dalle 11:00 alle 18:00, si svolgerà una festa organizzata da Orti Generali, un progetto di riqualificazione urbana che si occupa di cinque ettari di parco a Mirafiori. L’evento si terrà in Strada Castello di Mirafiori 3815 e sarà aperto agli ortolani e alla comunità del quartiere. L’iniziativa segna l’arrivo della primavera attraverso attività e momenti di incontro.

Domenica 29 marzo 2026 dalle 11:00 alle 18:00 Orti Generali - Strada Castello di Mirafiori 3815 Orti Generali, il progetto di rigenerazione urbana che gestisce 5 ettari di Parco a Mirafiori, organizza una festa per gli ortolani e per tutto il quartiere: accogliamo la primavera tra gli orti con. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Pnrr: Nanni (Misto), progetto riqualificazione urbana Tor Bella Monaca e’ impegno concretoQuesta mattina, ho avuto l’opportunità di partecipare, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore Battaglia, al presidente del Municipio VI... Il Rione Martucci striglia l'amministrazione: "Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione urbana?"Si tratta del progetto integrato di rigenerazione urbana attraverso interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano, di promozione della... Contenuti e approfondimenti su Orti Generali Argomenti discussi: Bernezzo, nuovo appuntamento di DarkSky Hub : ospite Chiocciola, la casa del nomade. Orti urbani, il comune a caccia di nuove terre da assegnare. Bando entro il 2025L’amministrazione cittadina, nel corso degli stati generali sugli orti urbani che si sono tenuti sabato 1 febbraio alla Vaccheria, ha promesso di incrementare la disponibilità di spazi. Possiamo ... romatoday.it 'Orti-Amo', la solidarietà si fa con l'orto di casaContrastare lo spreco alimentare e sostenere le famiglie in difficoltà, redistribuendo la frutta e la verdura prodotta in eccesso dagli orti familiari. E' l'obiettivo del progetto 'Orti-Amo', avviato ... ansa.it