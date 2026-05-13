A Pioltello è stato aperto al pubblico il Parco della Pace, situato di fronte al Municipio. L’area, posizionata nel centro della città, si propone come un luogo dedicato alla memoria e al rispetto. L’inaugurazione ha visto la presenza di autorità locali, che hanno sottolineato il ruolo simbolico del parco. Questa nuova installazione intende diventare uno spazio di incontro e riflessione per i cittadini.

Pioltello ha inaugurato il Parco della Pace, uno spazio pubblico nel cuore della città, davanti al Municipio, che da adesso assume un valore simbolico: trasformare un luogo di passaggio quotidiano in un punto di riferimento per l’ educazione alla convivenza e alla responsabilità civile. Alla cerimonia hanno partecipato quasi 400 studenti degli istituti cittadini, insieme a presidi, insegnanti, associazioni e tanta gente. Un taglio del nastro costruito come momento collettivo, in cui le scuole sono state protagoniste con percorsi, testi, disegni e riflessioni dedicati al tema. "La pace non sia solo un principio astratto, ma un esercizio quotidiano di attenzione verso gli altri", ha detto la sindaca Ivonne Cosciotti, che ha richiamato il pensiero di Don Milani e il suo "I care".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inaugurato il Parco della Pace: "Luogo di memoria". E di futuro

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