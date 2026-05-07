Il permesso a costruire nel cantiere di via Mariti non sarà prorogato, lasciando invariato lo stato attuale del sito. Il progetto, che si trova in fase di sviluppo, era stato oggetto di discussione pubblica e interessa un’area che in passato ha visto la perdita di cinque vite nel febbraio del 2024. Attualmente, si attende un confronto tra le parti coinvolte, compresa la società Esselunga, per definire il futuro dell’area.

Niente proroga al permesso a costruire in via Mariti, nel cantiere dove nel febbraio del 2024 morirono cinque persone. Una strage che il Comune di Firenze non vuole dimenticare tanto che nelle scorse settimane ha negato il prolungamento del permesso di costruire a Villata spa, società del gruppo Esselunga. L’azienda intanto ha deciso di impugnare il diniego al Tar. La posizione della sindaca di Firenze, Sara Funaro, è chiara: l’area deve diventare un parco e un luogo di memoria. Allo stesso tempo la sindaca tende la mano alla catena della grande distribuzione: "Il mio auspicio è che ci possa essere in tempi brevi un confronto – afferma Funaro – per affrontare un tema che è delicato nella nostra città e, soprattutto, portare le istanze dei tanti residenti della zona".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro del cantiere in via Mariti. Funaro: "Parco e luogo di memoria. Ora un confronto con Esselunga"

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Titolo: Dona Flor e i suoi due mariti Autore: Jorge Amado Appena terminato e dico solo una cosa: che noia! L’ho iniziato ricca di aspettative e all’inizio mi è piaciuto, ma poi una fatica pazzesca. Non vedevo l’ora finisse, ma l’ultima pagina non arrivava mai. Des - facebook.com facebook