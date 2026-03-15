Inaugurato il nuovo parco a Novaglie | Un luogo d' incontro per tutti

È stato inaugurato a Novaglie, frazione a nord di Verona, un nuovo parco pubblico situato in via della Pineta. L'apertura è avvenuta questa mattina e ha coinvolto residenti e autorità locali, presenti all'evento. Il parco offre spazi verdi e aree di relax per bambini e adulti, ed è stato aperto al pubblico senza particolari restrizioni.

Uno spazio verde riqualificato di tremila metri quadrati, pensato per famiglie, bambini e attività all’aperto, con giochi, orti didattici e iniziative per la biodiversità A Novaglie, frazione a nord di Verona, è stato inaugurato un nuovo parco pubblico in via della Pineta. L’area verde, completamente riqualificata su circa 3.000 metri quadrati, è ora aperta alla cittadinanza e pensata soprattutto per famiglie e bambini, con percorsi pedonali, panchine, fontanella, tavoli per picnic, una piccola area giochi e orti didattici. «Consegniamo ai cittadini e alle cittadine della zona uno spazio accogliente e vivibile, per anziani e famiglie, con angoli appositamente attrezzati per i bambini e per le scuole - ha spiegato l’assessore al verde Federico Benini -. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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